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Кризис в Сирии
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Песков: РФ полностью выполняет свои обязательства в отношении Идлибской зоны деэскалации

Пресс-секретарь президента России при этом отметил, что ситуация там оставляет желать лучшего

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия полностью выполняет свои обязательства в отношении Идлибской зоны деэскалации, но ситуация там оставляет желать лучшего. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае мы не согласны, - сказал Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы не придерживается упомянутых договоренностей по Сирии. - Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении Идлибской зоны. Вместе с тем, мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего".

Представитель Кремля указал, что "до сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме". "Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность", - добавил он.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Теги
РоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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