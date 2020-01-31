Песков: Кремль не предлагал Решетникову курировать реформу местного самоуправления

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кремль не делал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову предложений стать ответственным за процесс укрупнения регионов и реформу местного самоуправления. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких предложений не делалось", - сказал Песков, комментируя предположения журналистов о том, что доклад министра на заседании Совета по местному самоуправлению может означать намерение Кремля назначить его ответственным за процесс укрупнения регионов, создания агломераций в стране и за всю реформу местного самоуправления в целом.

Пресс-секретарь президента сделал акцент на том, что трудно переоценить вовлеченность Минэкономразвитя в реформу местного самоуправления. "Она [вовлеченность] очень большая и это во многом связано с работой этого министерства, - сказал он. - Новая концепция, которая будет готовиться, - в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития".