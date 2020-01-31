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Песков: Путин и Лукашенко могут договориться о контактах, если они потребуются

Пресс-секретарь российского президента отметил, что на ближайшее время контакты не запланированы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Контакты президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко - на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них договориться.

"Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что "на экспертном уровне, на высоком уровне контакты [российско-белорусские] осуществляются". Для примера он привел запланированную на пятницу встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Алма-Ате, где они принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета. "Поэтому контакты идут", - заключил представитель Кремля.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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