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Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Пресс-секретарь президента России сообщил, что остальные рабочие встречи Путина, намеченные на пятницу, носят непубличный характер

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента день поспокойнее. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ", - сказал Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, у главы государства уже состоялся международный телефонный разговор, информация о котором появится в ближайшее время. Остальные рабочие встречи Путина, намеченные на пятницу, добавил Песков, носят непубличный характер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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