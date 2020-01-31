Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента день поспокойнее. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ", - сказал Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, у главы государства уже состоялся международный телефонный разговор, информация о котором появится в ближайшее время. Остальные рабочие встречи Путина, намеченные на пятницу, добавил Песков, носят непубличный характер.