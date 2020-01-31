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Песков назвал визиты Помпео на Украину и в страны СНГ суверенным делом США

Представитель Кремля подчеркнул, что "Соединенные Штаты Америки имеют свои отношения с этими странами"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом США развивать связи с другими государствами. Таким образом он прокомментировал визиты госсекретаря США Майкла Помпео на Украину, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Соединенные Штаты Америки имеют свои отношения с этими странами [куда наносит нынешние визиты Помпео]". При этом он заметил, что "со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями".

30 января Помпео прибыл с официальным визитом на Украину. 1 февраля он должен отправиться в Белоруссию, затем в Казахстан и Узбекистан.

Планы США продолжать поддержку Украины

Позиция Москвы относительно планов США продолжать поддержку Украины для противодействия России не претерпела изменений, заявил Песков. Так он ответил на вопрос об отношении России к словам Помпео о планах продолжать поддержку Киева в противодействии РФ.

"У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео, - отметил Песков в ответ на просьбу прокомментировать эти слова. - Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, можно лишний раз даже не повторяться".

Как неоднократно отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США следует использовать свое влияние на власти в Киеве для того, чтобы способствовать началу конструктивного диалога по урегулированию, прежде всего, прямых переговоров между Киевом и Донецком и Луганском, а не поощрять шаги, предпринятые под воздействием радикальных сил.

В новость были внесены изменения (13:16 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПомпео, Майкл (Майк)
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