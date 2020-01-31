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Депутаты Керчи рассмотрят вопрос об отставке главы горсовета 3 февраля

Она стала фигурантом скандала, связанного с поздравлением блокадников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Депутаты крымского города Керчь 3 февраля рассмотрят вопрос о сложении полномочий главы горсовета Маи Хужиной, которая стала фигурантом скандала, связанного с поздравлением блокадников. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель председателя Госсвета Крыма Ефим Фикс.

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Ранее на сайте горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях были изображены женщины в шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной. Глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии. В Керчи находится первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, который занимается расследованием обстоятельств скандала.

"На понедельник назначена внеочередная сессия [горсовета Керчи], на которой три вопроса: о сложении полномочий заместителя председателя, избрании заместителя и о сложении полномочий председателя городского совета", - сказал он.

Накануне вечером Хужина сообщила ТАСС, что написала заявление об отставке, но затем заявила, что отзывает его. После этого Аксенов потребовал уволить Хужину и ее заместителя безотлагательно, в течение дня.

Фикс подтвердил, что Хужина после этого изменила свое решение и не будет отзывать заявление об отставке. "[Заявление] будет зарегистрировано, в этом нет сомнений. Есть соответствующая процедура, она будет выполнена", - сказал парламентарий.

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