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Кремль пока не сформулировал позицию по проекту КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в частности, подразумевает повышение штрафов для водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который, в частности, подразумевает повышение штрафов для водителей.

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"Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", - ответил в пятницу представитель Кремля на просьбу журналистов оценить проект документа.

Проект нового КоАП в четверг был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, за превышение скорости на 20-40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей). Либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав на один год.

31 января в беседе с ТАСС первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что проект нового КоАП нуждается в существенной доработке, ужесточения для водителей вряд ли будут поддержаны в Госдуме.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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