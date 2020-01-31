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Brexit
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Посол России считает, что разногласия между Москвой и Лондоном носят философский характер

Андрей Келин отметил, что у двух стран нет идеологических разногласий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объективных причин для того, чтобы отношения между Россией и Великобританией оставались плохими, нет, разногласия носят философский характер. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин, отвечая на вопрос о возможном влиянии Brexit на российско-британские двусторонние отношения.

"Трудно делать какие-либо предсказания. Но я бы хотел обратить внимание на то, что у нас нет объективных причин, чтобы отношения продолжали оставаться плохими. У нас нет идеологических разногласий, у нас нет территориальных претензий друг к другу. У нас, даже я бы сказал, нет таких вопросов, которые было бы достаточно сложно урегулировать. У нас сейчас субъективные разногласия в философском смысле этого слова, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Поскольку отношения развиваются циклично, то я так думаю, что от самого низкого цикла так или иначе нам придется выходить в каком-то там, не скажу среднесрочном или ином [периоде], на другой характер отношений".

Келин добавил, что Россия не ожидает значимых перемен в санкционной политике Великобритании после выхода страны из Евросоюза.

"Они [санкции], безусловно, сохранятся после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом уже объявлено, на этот счет есть соответствующий парламентский закон <...> Но каких-то неожиданных крупных новаций в санкционной политике мы не ожидаем", - отметил посол.

По его словам, Великобритания после Brexit применит все списки и стоп-листы ЕС, которые действуют в отношении РФ. При этом Келин допустил, что британские санкции могут быть несколько жестче действующих рестрикций Евросоюза.

Великобритания официально покинет ЕС 31 января в 23:00 по лондонскому времени. Далее начнется переходный период, который будет продолжаться до 31 декабря. За это время стороны должны заключить соглашение о будущих отношениях, которое вступит в силу с 1 января 2021 года, если никто из участников переговоров не попросит отсрочки.

Теги
ВеликобританияРоссияBrexitКелин, Андрей Владимирович
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