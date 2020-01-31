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Мишустин прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана

В частности, запланированы встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым

НУР-СУЛТАН, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана.

У Мишустина запланированы встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В пятницу в Алма-Ате премьер-министр РФ участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на международном форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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