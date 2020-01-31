Путин выразил готовность помочь Китаю в преодолении угрозы распространения коронавируса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать китайскому народу необходимую помощь в преодолении угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в телеграмме, направленной главой российского государства председателю КНР Си Цзиньпину в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в этой стране.

"В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике президент Российской Федерации Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим", - говорится в послании, распространенном в пятницу пресс-службой Кремля.

Путин заявил, что "российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы".

Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение коронавирусной инфекции будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован.