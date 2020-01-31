{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия воздержалась в Совбезе ООН при продлении эмбарго на поставку оружия в ЦАР

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что эта мера препятствует перевооружению национальной армии Центральноафриканской Республики

ООН, 31 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию по продлению санкций и оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР). Россия при голосовании воздержалась, так как данная мера препятствует перевооружению национальной армии этой страны.

Документ постановляет, что "до 31 июля 2020 года все государства-члены должны принимать необходимые меры для предотвращения прямой и косвенной поставки, продажи или передачи ЦАР... вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов". Речь идет, в частности, об "оружии и боеприпасах, военных машинах и технике, полувоенном снаряжении и запасных частях", а также о "технической помощи, обучении, финансовой или иной помощи, связанной с военной деятельностью".

Россия не поддержала резолюцию в связи с тем, что при подготовке документа не были учтены все ее аргументы, пояснил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы выступали за более существенное ослабление оружейного эмбарго, - сказал он. - К сожалению, ни официальное обращение [столицы ЦАР] Банги, ни наша позиция не были должным образом приняты во внимание".

По словам дипломата, действующее в отношении ЦАР оружейное эмбарго, "возможно, играло позитивную роль на начальном этапе, однако сейчас фактически препятствует перевооружению национальной армии и сил безопасности - тех институтов, которые несут главную ответственность за обеспечение мира и безопасности собственных граждан". "Саботажникам же мирного процесса, вооруженным группировкам, ничто не мешает пополнять свои запасы оружия за счет контрабанды", - заключил он.

Экономические санкции в отношении ЦАР были введены СБ ООН в январе 2014 года, одновременно с решением одобрить развертывание в стране сил Европейского союза. Под санкции, в частности, подпали экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, свергнутый в 2013 году в результате военного переворота, а также главари мусульманского и христианского ополчений.

Теги
ЦАРРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Путин выразил готовность помочь Китаю в преодолении угрозы распространения коронавируса
Российский лидер также выразил уверенность, что благодаря мерам, принимаемым китайским руководством, распространение коронавирусной инфекции будет остановлено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС