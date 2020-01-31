Россия воздержалась в Совбезе ООН при продлении эмбарго на поставку оружия в ЦАР

ООН, 31 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию по продлению санкций и оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР). Россия при голосовании воздержалась, так как данная мера препятствует перевооружению национальной армии этой страны.

Документ постановляет, что "до 31 июля 2020 года все государства-члены должны принимать необходимые меры для предотвращения прямой и косвенной поставки, продажи или передачи ЦАР... вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов". Речь идет, в частности, об "оружии и боеприпасах, военных машинах и технике, полувоенном снаряжении и запасных частях", а также о "технической помощи, обучении, финансовой или иной помощи, связанной с военной деятельностью".

Россия не поддержала резолюцию в связи с тем, что при подготовке документа не были учтены все ее аргументы, пояснил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы выступали за более существенное ослабление оружейного эмбарго, - сказал он. - К сожалению, ни официальное обращение [столицы ЦАР] Банги, ни наша позиция не были должным образом приняты во внимание".

По словам дипломата, действующее в отношении ЦАР оружейное эмбарго, "возможно, играло позитивную роль на начальном этапе, однако сейчас фактически препятствует перевооружению национальной армии и сил безопасности - тех институтов, которые несут главную ответственность за обеспечение мира и безопасности собственных граждан". "Саботажникам же мирного процесса, вооруженным группировкам, ничто не мешает пополнять свои запасы оружия за счет контрабанды", - заключил он.

Экономические санкции в отношении ЦАР были введены СБ ООН в январе 2014 года, одновременно с решением одобрить развертывание в стране сил Европейского союза. Под санкции, в частности, подпали экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, свергнутый в 2013 году в результате военного переворота, а также главари мусульманского и христианского ополчений.