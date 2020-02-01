И.о. министра финансов Чувашии и зампредседателя кабмина уволены по собственному желанию

ТАСС, 1 февраля. Исполняющая обязанности министра финансов Чувашии Светлана Енилина и заместитель председателя кабинета министров республики Юрий Васильев ушли со своих постов по собственному желанию. Об этом говорится в текстах указов, опубликованных на официальном портале органов власти Чувашии.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики.

"Освободить Енилину Светлану Александровну от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - министра финансов Чувашской Республики по собственному желанию. <...> Освободить Васильева Юрия Егоровича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - руководителя администрации главы Чувашской Республики по собственному желанию", - говорится в документах.

Отмечается, что оба указа вступают в силу со дня их подписания.