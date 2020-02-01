Косачев: Brexit нанес удар "по европейской мечте", создав опасный прецедент

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Великобритания нанесла удар по европейской мечте и "мягкой силе" Евросоюза, выйдя из его состава, и создала тем самым опасный прецедент. Об этом заявил журналистам в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это, несомненно, удар по европейской мечте и по "мягкой силе" ЕС, хотя понятно, что вечно дотационные постсоциалистические государства пока и думать не думают о выходе из комфортного союза, где за них все решают "старшие братья" в Брюсселе. Однако прецедент создан, и он опасен именно как прецедент", - сказал Косачев.

Он отметил, что Европейский проект представляют как союз свободных и независимых государств, "изначально подаваемый как некая ойкумена для любого европейского государства". "Некий отдельно взятый "конец истории", вожделенная цель для любого народа, достичь которой можно только путем бесконечных "экзаменов", "реформ" (то есть подстройки национальных систем государства и права, экономики и стандартов, под чужие нормы без малейшей гарантии быть взятыми в ЕС) и исполнения прочих предписаний "сверхчеловеков" из Брюсселя. Во всяком случае в этом и была "мягкая сила" Евросоюза с весьма жесткими последствиями: ради этого происходят госперевороты, убивают людей, зачищают информационное и политическое пространство, ссорятся с вековыми партнерами и ломают экономику", - подчеркнул сенатор.

По его словам, в одночасье все было поставлено под сомнение. "Если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением "многовекового стремления" очередного народа к независимости (абсурд, но люди на том же "Евромайдане" искренне так считали), то Британия одним махом опровергла этот тезис. Или ЕС, или независимость, читай - суверенитет и право самим распоряжаться своей судьбой и кривизной своих огурцов - вот что значит Brexit, в переводе на общечеловеческий", - считает глава международного комитета СФ.

Для самих же британцев, как полагает Косачев, важным результатом произошедшего события является ощущение независимости от чьего-либо диктата. Однако помимо психологического эффекта парламентарий также указал и на прямые потери для Евросоюза - от численных (66 млн жителей) до экономических - уходит важный "донор" и 15% общего ВВП. "Политически также будут немедленные перемены - британцы выйдут из всех структур Евросоюза, исчезнут флаги, Европарламент покинут 73 депутата, включая 29 депутатов от Партии брекзита", - констатировал сенатор.

Улучшение отношений с Россией

Двусторонние связи с Великобританией после Brexit могут провалиться, но не исключено, что в перспективе они станут даже лучше, чем с США или Евросоюзом, заявил Косачев.

"Нам всегда проще строить отношения именно с суверенными государствами, которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине. Российско-британские связи могут и провалиться после брекзита, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом. Просто потому, что Британия будет руководствоваться при их построении преимущественно собственными интересами", - заявил Косачев.

При этом он отметил, что объективно не видит, почему сотрудничество с Россией должно им противоречить. "Но при этом Великобритании больше не нужно будет оглядываться на бесконечные фобии стран Балтии или Польши, что сейчас тяжеленной "гирей" висит на любых попытках разумных сил Брюсселя хоть как-то исправить ситуацию в контактах с Россией", - добавил сенатор.

Он считает слишком поспешными однозначные прогнозы многих экспертов, что двусторонние отношения вряд ли улучшатся, поскольку и в евроструктурах британцы традиционно были в числе жестких критиков РФ, особенно после инцидента со Скрипалями. "А уж теперь, мол, и подавно Лондон примет более жесткие меры к России даже по сравнению с брюссельскими. Однако я бы не спешил с однозначными прогнозами, особенно вдолгую. Да, наши отношения сейчас на одной из самых низших точек в истории. И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть", - уверен глава международного комитета СФ.

Великобритания ночь на 1 февраля покинула ЕС. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.