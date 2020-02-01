Мишустин заявил, что Россию и Казахстан объединяют братские и союзнические отношения

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу в Нур-Султане заявил, что две страны объединяют братские и союзнические отношения.

"Вчера мы с моим коллегой Аскаром Маминым подробно обсуждали весь спектр наших взаимных отношений. Россию и Казахстан объединяют братские отношения, партнерские отношения и союзнические. Динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, в СНГ, в ШОС и других многосторонних форматах", - сказал Мишустин.

Он поблагодарил президента Казахстана за приглашение посетить Нур-Султан, отметив, что это его первый зарубежный визит. "С большим удовольствием передаю привет и самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и, пользуясь случаем, хочу напомнить: мы ждем вас 9 мая на День Победы в Москве", - обратился Мишустин к Токаеву.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на форуме, посвященном цифровой экономике. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.