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В России создали партию "За правду"

Ее председателем стал Захар Прилепин

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Делегаты из 58 субъектов РФ проголосовали за создание в России партии "За правду", ее председателем стал писатель Захар Прилепин. Об этом передает корреспондент ТАСС с учредительного съезда, который проходит в субботу в здании Центрального телеграфа.

"Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению "За правду" нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию "За правду", - сказал Прилепин.

Партия "За правду" создана на основе одноименного движения.

О создании движения "За правду" Прилепин объявил 29 октября 2019 года, отметив, что оно будет действовать в большинстве регионов России. Писатель говорил, что намерен совместно с единомышленниками создать большую структуру, способную помочь людям решать их конкретные задачи.

По замыслу организаторов, к движению может присоединиться любой желающий, оставив свои контактные данные на сайте организации. На сайте указано, что движение планирует поддерживать различные гражданские инициативы - "от защиты животных до контроля за выборами".

Теги
Россия
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