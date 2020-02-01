Госдума может 15 апреля заслушать отчет о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума может на заседании 15 апреля заслушать отчет о работе правительства за 2019 год, соответствующее предложение будет рассмотрено в понедельник на заседании совета нижней палаты. Его повестка опубликована в думской электронной базе.

Согласно документу, комитет Думы по контролю и регламенту предлагает "заслушать на заседании Государственной думы 15 апреля 2020 года ежегодный отчет правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год". Фракции должны будут до 2 марта представить в комитет свои вопросы по деятельности кабмина. Процедура отчета будет определена на заседании Совета Госдумы 11 марта.

Это будет первый отчет правительства в Госдуме после назначения на пост премьер-министра Михаила Мишустина и формирования нового кабинета министров.