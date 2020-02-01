{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Олег Пак назначен первым заместителем главы Минкомсвязи

Статс-секретарем - заместителем министра стала Людмила Бокова
Олег Пак Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Олег Пак
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства РФ.

"Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Ранее Пак занимал должность заместителя министра Минкомсвязи.

Также статс-секретарем - заместителем министра стала Людмила Бокова, занимавшая ранее пост заместителя министра.

"Назначить Бокову Людмилу Николаевну статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
Реклама на ТАСС
Эксперт: ничто не изменит фундамент отношений между Россией и Белоруссией
Председатель Совета фонда Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что визит Майкла Помпео в Минск не направлен против России, в США "проводят некоторую ревизию внешнеполитических ориентаций"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС