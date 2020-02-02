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Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь российского президента отметил, что бывший губернатор вел себя неприемлемо и некрасиво по отношению к людям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

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"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события", - отметил Песков в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", фрагмент программы опубликован на сайте "Вести.ру".

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости любого проявления неуважения к людям со стороны власти. Песков подчеркнул, что в глазах президента такое поведение - "нечто абсолютно неприемлемое". Он заключил, что объяснил бы именно этим решение главы государства об отставке Игнатьева.

В январе в интернете появилась видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Материал вызвал сильное общественное осуждение. До этого большой резонанс в СМИ получила информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Затем пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. Позже Игнатьев извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

28 января стало известно, что Игнатьев исключен из партии "Единая Россия". 29 января президент России Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

На встрече с общественностью Путин сказал, что наказание за оскорбление чести и достоинства и за хамство по отношению к гражданам для государственных служащих должно быть строже, чем для обычных людей.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧувашия
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