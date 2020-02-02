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Палестино-израильский конфликт
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Песков: "сделка века" не совсем соответствует резолюциям Совбеза ООН на этот счет

Пресс-секретарь президента России также отметил, что реакция Палестины на сделку заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана США

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Предложенная США "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не в полной мере соответствует положениям резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого приводится на сайте "Вести.ру".

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"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметил представитель Кремля. - Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза".

Представитель Кремля добавил, что негативная реакция Палестины и ряда других стран на предложенную США "сделку века" заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана.

"Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана, - сказал он. - Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности".

Теги
РоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий Сергеевич
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