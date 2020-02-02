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Формирование правительства России

Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

Кабмин Дмитрия Медведева подал в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Все члены ушедшего в январе в отставку кабинета министров уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Уже все трудоустроены", - сказал он.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр. 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичФормирование правительства России
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