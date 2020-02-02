{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что Россия готова делиться с Индонезией опытом в сфере ядерной энергетики

Глава МИД России отметил, что Москва и Джакарта работают над выводом двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и Индонезия обладают потенциалом для развития сотрудничества в высокотехнологичных сферах экономики, в частности Москва готова делиться с Джакартой своим опытом в области ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для индонезийской национальной газеты Kompas к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Текст опубликован в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Солидный потенциал наработан в сфере взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики", - сказал Лавров.

"В целом, исходим из того, что в наших общих интересах не только сохранять набранный темп практической кооперации, но и сделать все необходимое для дальнейшего развития деловых связей", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет российско-индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которая была создана в 2002 году. Кроме того, глава МИД РФ указал, что на территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием таких отечественных компаний как РЖД и "Роснефть".

Стратегическое партнерство

Лавров заявил, что Россия и Индонезия работают над выводом двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства. 

"На повестке дня - вывод наших связей на уровень стратегического партнерства. Над этой задачей мы с индонезийскими друзьями продолжаем энергично работать", - отметил он.

Министр подчеркнул, что сегодня Индонезия является важным партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Налажен регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. Сформирована солидная договорно-правовая база, ключевым элементом которой остается заключенная в 2003 году Декларация об основах дружественных и партнерских отношений в ХХI веке", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что знакомство россиян с Индонезией произошло еще в XIX веке, когда российские морские экспедиции стали посещать острова архипелага. В 1894 было учреждено первое штатное российское консульство в Батавии.

Как подчеркнул министр, после провозглашения независимости Индонезии в 1945 году СССР оказывал молодому государству всемерную поддержку. "Во многом благодаря усилиям нашей страны в ООН 27 декабря 1949 году был признан суверенитет Индонезии над большинством территорий Нидерландской Ост-Индии. 25 января и 3 февраля 1950 года состоялся обмен телеграммами между министрами иностранных дел об установлении дипотношений", - напомнил он.

Продвижение ВТС

Лавров считает, что взаимное доверие между Россией и Индонезией и регулярные контакты представителей военного руководства двух стран создают благоприятную ситуацию для развития двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС). 

"Высокий уровень взаимного доверия создает благоприятную атмосферу для продвижения военного и военно-технического сотрудничества. Регулярно проводятся встречи высшего командного состава, российские военнослужащие участвуют в совместных учениях в Индонезии, - отметил Лавров. - Важной составляющей оборонного взаимодействия остаются поставки российского вооружения и военной техники".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва и Джакарта ведут тесное взаимодействие в области противодействия угрозам безопасности, а между российскими и индонезийскими профильными структурами "налажен регулярный продуктивный диалог".

В марте 2019 года глава российского диппредставительства в Джакарте Вахид Суприяди указал на то, что в ближайшее время могут начаться поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию. Задержка в заключении сделки связана с противодействием со стороны США.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндонезияРоссия
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены
Кабмин Дмитрия Медведева подал в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС