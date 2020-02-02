Лавров заявил, что Россия готова делиться с Индонезией опытом в сфере ядерной энергетики

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и Индонезия обладают потенциалом для развития сотрудничества в высокотехнологичных сферах экономики, в частности Москва готова делиться с Джакартой своим опытом в области ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для индонезийской национальной газеты Kompas к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Текст опубликован в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Отличные возможности открываются для расширения взаимодействия в высокотехнологичных областях, включая авиастроение и информационно-коммуникационные технологии. Солидный потенциал наработан в сфере взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Готовы делиться с индонезийскими друзьями своим опытом в области ядерной энергетики", - сказал Лавров.

"В целом, исходим из того, что в наших общих интересах не только сохранять набранный темп практической кооперации, но и сделать все необходимое для дальнейшего развития деловых связей", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет российско-индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которая была создана в 2002 году. Кроме того, глава МИД РФ указал, что на территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием таких отечественных компаний как РЖД и "Роснефть".

Стратегическое партнерство

Лавров заявил, что Россия и Индонезия работают над выводом двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

"На повестке дня - вывод наших связей на уровень стратегического партнерства. Над этой задачей мы с индонезийскими друзьями продолжаем энергично работать", - отметил он.

Министр подчеркнул, что сегодня Индонезия является важным партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Налажен регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. Сформирована солидная договорно-правовая база, ключевым элементом которой остается заключенная в 2003 году Декларация об основах дружественных и партнерских отношений в ХХI веке", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что знакомство россиян с Индонезией произошло еще в XIX веке, когда российские морские экспедиции стали посещать острова архипелага. В 1894 было учреждено первое штатное российское консульство в Батавии.

Как подчеркнул министр, после провозглашения независимости Индонезии в 1945 году СССР оказывал молодому государству всемерную поддержку. "Во многом благодаря усилиям нашей страны в ООН 27 декабря 1949 году был признан суверенитет Индонезии над большинством территорий Нидерландской Ост-Индии. 25 января и 3 февраля 1950 года состоялся обмен телеграммами между министрами иностранных дел об установлении дипотношений", - напомнил он.

Продвижение ВТС

Лавров считает, что взаимное доверие между Россией и Индонезией и регулярные контакты представителей военного руководства двух стран создают благоприятную ситуацию для развития двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Высокий уровень взаимного доверия создает благоприятную атмосферу для продвижения военного и военно-технического сотрудничества. Регулярно проводятся встречи высшего командного состава, российские военнослужащие участвуют в совместных учениях в Индонезии, - отметил Лавров. - Важной составляющей оборонного взаимодействия остаются поставки российского вооружения и военной техники".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва и Джакарта ведут тесное взаимодействие в области противодействия угрозам безопасности, а между российскими и индонезийскими профильными структурами "налажен регулярный продуктивный диалог".

В марте 2019 года глава российского диппредставительства в Джакарте Вахид Суприяди указал на то, что в ближайшее время могут начаться поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию. Задержка в заключении сделки связана с противодействием со стороны США.