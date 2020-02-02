"Единая Россия" провела праймериз в районе под Псковом, где чиновник оскорбил полицейских

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" провела в воскресенье предварительное голосование по определению кандидата на выборах главы Печорского района Псковской области, где прежний руководитель муниципалитета ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских. Представлять единороссов на выборах будет военный пенсионер Сергей Тарасик, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального отделения партии.

В середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Дмитрий Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района и секретаря Печорского районного отделения партии "Единая Россия", на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. В начале 2020 года региональный избирком назначил на 5 апреля досрочные выборы главы муниципалитета.

"На предварительном голосовании "Единой России" по выборам главы Печорского района большинство граждан поддержали директора ООО "Автобусный курьер", военного пенсионера Сергея Тарасика. Он получил 1041 голос (84,77%). Всего в предварительном голосовании партии 2 февраля приняли участие 1228 жителей Печорского района, явка составила 7,60%", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Дмитрий Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября. В конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия "Единая Россия" приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По данным пресс-службы СК, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.