Врио главы Чувашии не будет учитывать партийную принадлежность членов нового правительства

ЧЕБОКСАРЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия", сформирует правительство республики без учета партийной принадлежности министров. Об этом Николаев сообщил в интервью ТАСС.

"Когда мы говорим об исполнительной ветви власти, говорить про партийную составляющую не совсем правильно. Здесь абсолютно другой функционал, это строительство дорог, школ, обеспечение образовательного процесса, качественного здравоохранения и иных очень важных жизненных процессов", - сказал он.

Николаев уточнил, что руководители региона и члены правительства прежде всего должны быть компетентными людьми в своих сферах. По мнению Николаева, членам нового правительства также необходимо уметь слаженно работать и быть открытыми к взаимодействию.

"Я настроен на то, чтобы именно в исполнительной власти работали люди, отвечающие таким требованиям. Чтобы они были способны реализовывать те важные задачи, которые перед нами ставит президент Российской Федерации [Владимир Путин], которые он сформулировал в своем майском указе и в послании [Федеральному собранию], соответствующим образом масштабировал и конкретизировал", - пояснил он.

Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.