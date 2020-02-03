Экс-замдиректора департамента финансов Севастополя назначен и.о. министра финансов Чувашии

ТАСС, 3 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в понедельник назначил исполняющим обязанности министра финансов Михаила Ноздрякова. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале органов власти республики.

До этого Ноздряков занимал пост первого заместителя директора департамента финансов Севастополя. Ранее Ноздряков уже возглавлял министерство финансов Чувашии с 2011 года по 2014 год.

"Назначить Ноздрякова Михаила Геннадьевича исполняющим обязанности министра финансов Чувашской Республики. <…> Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в тексте документа.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. С этого дня все министры получили приставку и.о.

В пятницу исполняющая обязанности министра финансов Чувашии Светлана Енилина и заместитель председателя кабинета министров республики Юрий Васильев ушли со своих постов по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашской Республики возложено на Николая Каргина - первого заместителя руководителя администрации главы Чувашской Республики-начальника управления внутренней политики.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.