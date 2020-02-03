Врио главы Чувашии обсудит с единороссом Аленой Аршиновой вопросы образования

ЧЕБОКСАРЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий главы Чувашии Олег Николаев, который представляет партию "Справедливая Россия", обсудит с депутатом Государственной думы от "Единой России" Аленой Аршиновой вопросы образования в республике.

"Мы договорились с Аленой Игоревной Аршиновой в ближайшее время встретиться. <...> Она не смогла приехать в эти дни в регион, и мы договорились с ней буквально в начале следующей недели проговорить направление образовательного процесса", сообщил он в интервью ТАСС.

Николаев добавил, что у Аршиновой есть много проектов в этой сфере. "Она является куратором данной деятельности на платформе партии "Единая Россия". Если мы найдем нужные, полезные для Чувашии варианты решения вопросов, то, конечно, мы будем это поддерживать", - уточнил он.

Врио главы Чувашии пояснил, что открыт для всех депутатов. "Если ко мне придут коллеги из ЛДПР или КПРФ и предложат аналогичные вещи, я также двумя руками буду их поддерживать. Буду любым образом нацеливать всех на то, чтобы полезные для людей вещи нашли поддержку, <...> дошли до возможных потребителей и улучшили ситуацию", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.