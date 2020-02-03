Горсовет Керчи принял отставку его председателя Хужиной после инцидента с блокадниками

На сайте горсовета Керчи 27 января появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях были изображены женщины в шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию общественности. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.