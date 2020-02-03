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Горсовет Керчи принял отставку его председателя Хужиной после инцидента с блокадниками

Глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента подарили блокадникам хлеб

КЕРЧЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутаты городского совета Керчи в понедельник приняли отставку председателя законодательного органа Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, подавших заявления после инцидента с поздравлением блокадников, передает корреспондент ТАСС с внеочередной сессии.

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На сайте горсовета Керчи 27 января появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях были изображены женщины в шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию общественности. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

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