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Вопрос избрания нового председателя горсовета Керчи рассмотрят на следующей неделе

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс сообщил, что партия "Единая Россия" выдвинет кандидатуру

КЕРЧЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Новый председатель городского совета Керчи после отставки Маи Хужиной на фоне инцидента с поздравлением блокадников будет назначен на следующей неделе, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, который проводил в городе депутатское расследование.

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"Я думаю, что в ближайшее время будет партийная конференция. Во всяком случае, партия "Единая Россия" выдвинет кандидатуру. И на следующей неделе будем рассматривать вопрос об избрании председателя городского совета", - сказал Фикс.

На сайте горсовета Керчи 27 января появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях были изображены женщины в шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в общественности. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

В понедельник горсовет Керчи приняли отставку председателя законодательного органа Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, подавших заявления после инцидента с поздравлением блокадников. Исполнение обязанностей главы городского парламента возложено на Ольгу Солодилову, которая ранее работала директоров центра соцобслуживания.

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