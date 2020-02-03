Володин: материалы о Ялтинской конференции надо направить в парламенты США и Британии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил направить исторические материалы о Ялтинской конференции в парламенты США, Великобритании, Франции, Польши и Украины.

"Если такая возможность будет, хочется, чтобы мы с вами вот эти бесценные материалы того времени, которые сегодня публикует журнал "Историк", перевели на разные языки и отправили политикам тех стран, которые забывают историю, чтобы еще раз им об этом напомнить", - сказал Володин на открытии выставки в Госдуме, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.

Не дать забыть и замолчать

По словам Володина, такой шаг необходим для того, чтобы зарубежные политики "соприкоснулись с историей, посмотрели на происходящее глазами лидеров стран того времени". "Правильно было бы тем, кто, возможно, либо разучился читать, либо потерял совесть, еще раз напомнить, что происходило в мире 75 лет назад, когда он стоял на грани большой трагедии. И без Советского Союза, без самопожертвования огромного количества наших граждан эта победа была бы невозможна", - подчеркнул глава нижней палаты российского парламента. Он обратил внимание, что "это четко понимали" и президент США Франклин Рузвельт, и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и главы других стран.

"Но по прошествии времени это все пытаются забыть, замолчать, а сегодня еще и переписывать. Мы не можем этого допустить", - указал Володин.

Собраться во имя мира

Спикер Госдумы также напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина провести саммит стран - основательниц ООН.

"Совершенно правильно сказал наш президент, <....> что забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями, и предложил странам, которые основали ООН, вновь собраться для того, чтобы сберечь мир, для того, чтобы обсудить и решить проблемы безопасности, которая сегодня находится под угрозой из-за того, что многие как раз забыли историю, забыли, что говорили Рузвельт, Черчилль, Сталин, занимаясь вопросами в том числе устройства послевоенного мира, вырабатывая архитектуру, которая на протяжении более 70 лет решала все задачи", - отметил председатель Госдумы.

Володин убежден, что предложение Путина "все должны поддержать, потому что столько вызовов и проблем [в мире], без обсуждения которых за круглым столом невозможно обойтись". "Иначе мы можем столкнуться с большей трагедией, [чем та] которая произошла в свое время, когда одно государство решило судьбу всех других. И это повторение просто недопустимо", - предупредил он.

В конце января Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе своего сайта рассекреченные документы о проведении Ялтинской конференции союзных держав (СССР, Великобритания, США) в феврале 1945 года.

4-11 февраля 1945 года в Ялте была проведена встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, на которой принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

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