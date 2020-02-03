{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Володин: материалы о Ялтинской конференции надо направить в парламенты США и Британии

Спикер Госдумы заявил, что такой шаг необходим для того, чтобы зарубежные политики посмотрели на происходящее глазами лидеров стран того времени

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил направить исторические материалы о Ялтинской конференции в парламенты США, Великобритании, Франции, Польши и Украины.

"Если такая возможность будет, хочется, чтобы мы с вами вот эти бесценные материалы того времени, которые сегодня публикует журнал "Историк", перевели на разные языки и отправили политикам тех стран, которые забывают историю, чтобы еще раз им об этом напомнить", - сказал Володин на открытии выставки в Госдуме, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.

Не дать забыть и замолчать

По словам Володина, такой шаг необходим для того, чтобы зарубежные политики "соприкоснулись с историей, посмотрели на происходящее глазами лидеров стран того времени". "Правильно было бы тем, кто, возможно, либо разучился читать, либо потерял совесть, еще раз напомнить, что происходило в мире 75 лет назад, когда он стоял на грани большой трагедии. И без Советского Союза, без самопожертвования огромного количества наших граждан эта победа была бы невозможна", - подчеркнул глава нижней палаты российского парламента. Он обратил внимание, что "это четко понимали" и президент США Франклин Рузвельт, и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и главы других стран.

"Но по прошествии времени это все пытаются забыть, замолчать, а сегодня еще и переписывать. Мы не можем этого допустить", - указал Володин.

Собраться во имя мира

Спикер Госдумы также напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина провести саммит стран - основательниц ООН.

"Совершенно правильно сказал наш президент, <....> что забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями, и предложил странам, которые основали ООН, вновь собраться для того, чтобы сберечь мир, для того, чтобы обсудить и решить проблемы безопасности, которая сегодня находится под угрозой из-за того, что многие как раз забыли историю, забыли, что говорили Рузвельт, Черчилль, Сталин, занимаясь вопросами в том числе устройства послевоенного мира, вырабатывая архитектуру, которая на протяжении более 70 лет решала все задачи", - отметил председатель Госдумы.

Володин убежден, что предложение Путина "все должны поддержать, потому что столько вызовов и проблем [в мире], без обсуждения которых за круглым столом невозможно обойтись". "Иначе мы можем столкнуться с большей трагедией, [чем та] которая произошла в свое время, когда одно государство решило судьбу всех других. И это повторение просто недопустимо", - предупредил он.

В конце января Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе своего сайта рассекреченные документы о проведении Ялтинской конференции союзных держав (СССР, Великобритания, США) в феврале 1945 года.

4-11 февраля 1945 года в Ялте была проведена встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, на которой принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

В новость были внесены изменения (13:59 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Косачев: сенаторы готовы участвовать в расширении сотрудничества России и Сингапура
Глава комитета СФ по международным делам отметил, что для России Сингапур является важным торгово-экономическим, научно-техническим и инвестиционным партнером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС