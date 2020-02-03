{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Кремле заявили, что приглашение Эрдогану посетить Крым остается в силе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова турецкого лидера, выразившего обеспокоенность положением крымских татар
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Крым остается в силе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя в понедельник слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар, представитель Кремля отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. "Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно объяснял [турецкому лидеру] реальное положение дел", - сказал Песков.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ сообщил, что пригласил президента Турции на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению Путина, положительно отнесся к этому предложению. Строительство мечети началось в Симферополе в октябре 2016 года, ее открытие планируется в апреле 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Косачев: сенаторы готовы участвовать в расширении сотрудничества России и Сингапура
Глава комитета СФ по международным делам отметил, что для России Сингапур является важным торгово-экономическим, научно-техническим и инвестиционным партнером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС