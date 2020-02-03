В Кремле заявили, что приглашение Эрдогану посетить Крым остается в силе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Крым остается в силе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя в понедельник слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар, представитель Кремля отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. "Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно объяснял [турецкому лидеру] реальное положение дел", - сказал Песков.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ сообщил, что пригласил президента Турции на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению Путина, положительно отнесся к этому предложению. Строительство мечети началось в Симферополе в октябре 2016 года, ее открытие планируется в апреле 2020 года.