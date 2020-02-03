{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Песков заявил, что разговор Путина и Эрдогана при необходимости можно быстро согласовать

Пока разговора на высшем уровне по ситуации в Идлибе не было, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, при необходимости может быть быстро согласован и телефонный разговор президентов двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в сирийском Идлибе.

"Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Разговора на высшем уровне [по ситуации в Идлибе] пока не было, но нет никаких сомнений, что, если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что по ситуации в Идлибе российское Минобороны уже дало необходимые пояснения.

Песков также заметил, что Москва по-прежнему сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью в Идлибе террористических группировок.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, из которых четверо погибли.

В свою очередь, в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) говорится, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Косачев: сенаторы готовы участвовать в расширении сотрудничества России и Сингапура
Глава комитета СФ по международным делам отметил, что для России Сингапур является важным торгово-экономическим, научно-техническим и инвестиционным партнером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС