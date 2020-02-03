Песков заявил, что разговор Путина и Эрдогана при необходимости можно быстро согласовать

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, при необходимости может быть быстро согласован и телефонный разговор президентов двух стран - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в сирийском Идлибе.

"Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Разговора на высшем уровне [по ситуации в Идлибе] пока не было, но нет никаких сомнений, что, если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что по ситуации в Идлибе российское Минобороны уже дало необходимые пояснения.

Песков также заметил, что Москва по-прежнему сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью в Идлибе террористических группировок.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, из которых четверо погибли.

В свою очередь, в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) говорится, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.