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Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал визит госсекретаря Майкла Помпео в Минск

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кремль не считает, что происходит быстрое сближение Белоруссии и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск, где он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Вряд ли тут можно говорить о сверхбыстром сближении", - сказал он.

Песков в целом отказался комментировать детали упомянутых переговоров: "Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений".

Представитель Кремля добавил, что у Москвы и Минска "свои отношения, они носят союзнический, очень близкий характер". "У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются", - заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Помпео 1 февраля посетил Минск. Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. В ходе визита госсекретарь провел переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

В частности, Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам. Согласно заявлению министра Макея, Минск заинтересован в более активном приходе в страну американского бизнеса. Говоря о политическом сотрудничестве, глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что Минск готов обеспечить любой формат встреч и переговоров, в том числе с участием США, для урегулирования конфликта на востоке Украины.

В новость были внесены изменения (13:42 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПомпео, Майкл (Майк)
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