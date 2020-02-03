Рабочая группа попросит продлить прием предложений ко II чтению поправки к Конституции РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституции намерены обратиться к президенту РФ и Госдуме с предложением продлить срок приема поправок ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

"В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ", - сказал Клишас.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению.