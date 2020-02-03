Песков: сроки и форма проведения голосования по поправкам в Конституцию пока не определены

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о сроках и форме проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения", - пояснил журналистам в понедельник представитель Кремля. Он предложил: "Давайте наберемся терпения".

По его словам, "по мере завершения проработки [поступающих в рабочую группу по подготовке проекта поправок в Конституцию РФ предложений], по мере вынесения решений" будет обнародоваться информация о проведении изменений в Конституцию. "Сейчас просто ведется работа, по мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародоваться", - отметил Песков. Он добавил, что "это многоступенчатый, сложный процесс, связанный с общественным обсуждением".

Представитель Кремля напомнил, что подготовка поправок в Конституцию идет по инициативе президента РФ Владимира Путина. "Речь идет о президентской инициативе, естественно, она не откладывается в долгий ящик и берется в проработку", - подчеркнул он. Песков также указал, что "никакой паузы" в подготовке предложений не возникло, "ведется именно работа". "То есть был дан старт и ведется работа. Конечно, на то, чтобы проделать редакционную работу, на то, чтобы аккумулировать активно поступающие разные предложения, требуется время", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он заявил, что "каких-то четких дедлайнов [по завершению подготовки проекта поправок] в настоящий момент нет, никто их не может озвучить, это и не нужно". "Комиссия оперативно все проработает, дальше будет появляться ясность по различным аспектам", - считает Песков.