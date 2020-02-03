{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Песков: сроки и форма проведения голосования по поправкам в Конституцию пока не определены

Представитель Кремля посоветовал "набраться терпения"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о сроках и форме проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Это все будет уточняться, сейчас это все находится в стадии разработки, обсуждения", - пояснил журналистам в понедельник представитель Кремля. Он предложил: "Давайте наберемся терпения".

По его словам, "по мере завершения проработки [поступающих в рабочую группу по подготовке проекта поправок в Конституцию РФ предложений], по мере вынесения решений" будет обнародоваться информация о проведении изменений в Конституцию. "Сейчас просто ведется работа, по мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародоваться", - отметил Песков. Он добавил, что "это многоступенчатый, сложный процесс, связанный с общественным обсуждением".

Представитель Кремля напомнил, что подготовка поправок в Конституцию идет по инициативе президента РФ Владимира Путина. "Речь идет о президентской инициативе, естественно, она не откладывается в долгий ящик и берется в проработку", - подчеркнул он. Песков также указал, что "никакой паузы" в подготовке предложений не возникло, "ведется именно работа". "То есть был дан старт и ведется работа. Конечно, на то, чтобы проделать редакционную работу, на то, чтобы аккумулировать активно поступающие разные предложения, требуется время", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он заявил, что "каких-то четких дедлайнов [по завершению подготовки проекта поправок] в настоящий момент нет, никто их не может озвучить, это и не нужно". "Комиссия оперативно все проработает, дальше будет появляться ясность по различным аспектам", - считает Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Косачев: сенаторы готовы участвовать в расширении сотрудничества России и Сингапура
Глава комитета СФ по международным делам отметил, что для России Сингапур является важным торгово-экономическим, научно-техническим и инвестиционным партнером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС