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Источник: на пост главы комитета Думы по делам национальностей рекомендуют Газзаева

Сейчас он занимает пост зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Депутат от фракции "Справедливая Россия" Валерий Газзаев будет рекомендован на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в нижней палате парламента.

"На эту должность будет рекомендован Газзаев", - сказал источник. По его словам, в субботу этот вопрос на встрече обсудили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции справороссов Сергей Миронов.

Источник отметил, что пост главы данного комитета в рамках пакетного соглашения должен остаться за справороссами, но кандидатура на этот пост не должна вызывать возражений у других фракций. Как заметил собеседник агентства, Газзаев - известный и уважаемый человек, он знаком с ситуацией в национальных республиках.

Сейчас Газзаев занимает пост зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

29 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия, назначив врио руководителя республики главу думского комитета по делам национальностей Олега Николаева, который был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по федеральному списку партии "Справедливая Россия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичИгнатьев, Михаил ВасильевичМиронов, Сергей МихайловичРоссияГаззаев, Валерий ГеоргиевичНиколаев, Олег Алексеевич
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