Косачев: сенаторы готовы участвовать в расширении сотрудничества России и Сингапура

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские сенаторы готовы способствовать активизации и расширению взаимовыгодного сотрудничества РФ и Сингапура. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Сингапура в РФ Премджитом Садасиваном.

"Сингапур - это одна из наиболее передовых экономик мира. Мы уверены, что выстраивать наши отношения только на банальных принципах торговли было бы совершенно не достаточно. Эти отношения должны идти вширь и вглубь через диверсификацию проектов, представляющих взаимный интерес. Мы... как российские парламентарии готовы всемерно участвовать в такой диверсификации нашего двустороннего сотрудничества в том числе как палата регионов, вовлекая в это сотрудничество субъекты РФ", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что для России Сингапур является очень важным торгово-экономическим, научно-техническим и инвестиционным партнером. По словам сенатора, российско-сингапурские отношения "неизменно носили и продолжают носить конструктивный, дружественный характер".

Косачев также напомнил, что в 2019 году было подписано соглашение о свободной торговле между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом. "Мы искренне признательны нашим сингапурским партнерам за внимание к этой интеграционной структуре и за готовность вывести наше сотрудничество на договорный уровень. Мы рассчитываем на то, что вступление в такие договорные отношения позволит преодолеть определенный спад в нашем торгово-экономическом сотрудничестве, который наметился последние год-два", - сказал парламентарий, добавив, что предстоит еще подписать ряд двусторонних соглашений.

Также глава международного комитета СФ напомнил, что последний визит спикера парламента Сингапура в РФ состоялся в 2013 году, а председатель Совфеда была с визитом в Сингапуре в марте 2016 года. "Тоже прошло достаточно много времени. Но очередность сейчас в этой части за Сингапуром. Я хотел бы еще раз подтвердить имеющееся приглашение председателю парламента Сингапура нанести визит в РФ. Мы готовы обсуждать конкретные сроки такого визита", - сказал Косачев.