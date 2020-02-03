Толстой: Россия не будет опускаться до реагирования на хамство Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет опускаться до реагирования на проявления хамства украинских коллег. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам состоявшейся на прошлой неделе сессии ассамблеи.

"Мы стараемся представлять великую страну, стараемся быть выше этого", - сказал политик, отвечая на вопрос ТАСС о том, возможно ли направление официальных обращений на эту тему в профильные инстанции Совета Европы. "Если мы начнем на их уровне выяснять отношения, то мы, мне кажется, опустимся до уровня диалога с моськами, которые гавкают. Пускай гавкают, караван идет все равно", - добавил он.

Толстой отметил, что подтверждение полномочий российских законодателей в ПАСЕ, а также избрание его вице-спикером ассамблеи "почему-то на Украине было воспринято как ее страшное поражение". "Не понимаю, в чем здесь поражение, мне кажется, Украина от этого только выиграла", - указал он.

"Мы слышали много комментариев о том, что новая украинская делегация совершенно иначе будет строить свою работу, "это люди [президента Украины Владимира] Зеленского", с низов. К сожалению, ничего этого не произошло", - продолжил вице-спикер Госдумы. "Хамство в отношении российской делегации продолжилось. Стиль, избранный украинцами, прибалтами, поляками, британцами в отношении России, который выражается в крайне враждебных и предвзятых обвинениях, в этом году на площадке ПАСЕ был продолжен", - резюмировал он, заверив, что делегация РФ "дала убедительный отпор этим попыткам".