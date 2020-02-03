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Слуцкий считает, что признание европейцами воссоединения Крыма с Россией начнется с ПАСЕ

При этом председатель комитета Госдумы по международным делам признал, что это произойдет "не сегодня и не завтра"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сторонники признания воссоединения Крыма с Россией быстрее всего появятся на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Такое мнение высказал на пресс-конференции в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы готовы к конструктивному рассмотрению всех проблем и к дискуссиям, в том числе по крымскому вопросу", - сказал парламентарий, признав, что по этой теме Россия "надолго обречена на споры в ПАСЕ".

"Но, смею предположить, что через 10-15 лет (а может и раньше) количество тех, кто согласится с нашей позицией, изучив историю полуострова и пообщавшись с делегацией РФ в ПАСЕ, существенно вырастет, - подчеркнул он. - Уверен, что именно в ассамблее, как самой широкоохватной европейской парламентской площадке, быстрее всего будут проявляться те, кто поддержит Россию в крымском вопросе".

По мнению Слуцкого, "это будет фактором мощной положительной обратной связи для признания Крыма российским в соответствующих европейских столицах". "Надо быть реалистами: это произойдет не сегодня и не завтра, но произойдет обязательно", - заключил он.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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