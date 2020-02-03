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Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о победе в историческом споре с Россией

Ранее Яцек Чапутович заявил, что Варшава "определенно выиграла этот исторический спор", говоря об оценке событий Второй мировой войны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича, заявившего, что Польша "определенно выиграла" исторический спор с Россией касательно оценки событий Второй мировой войны.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", - написала Захарова в понедельник на своей странице в Facebook.

Ранее Чапутович в интервью Польскому агентству печати высказал мнение, что Польше и России после недавнего спора насчет оценки событий Второй мировой войны следует стремиться к нормализации отношений. При этом, как считает министр, Польша "определенно выиграла этот исторический спор с Россией", и теперь необходимо "успокоить эмоции".

Теги
РоссияПольшаЗахарова, Мария ВладимировнаЧапутович, Яцек
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