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Предложения по изменениям в Конституции

Хабриева: продление приема идей по поправке к Конституции позволит обсудить их без спешки

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон страны сообщила, что к настоящему моменту поступило 170 предложений от членов рабочей группы и 130 от граждан и разных организаций

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ просит продлить срок приема предложений ко второму чтению президентского законопроекта о поправке к Основному закону, чтобы рассмотреть их без спешки. Об этом ТАСС в понедельник сообщила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

В понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас заявил, что группа намерена обратиться к президенту РФ и Госдуме с просьбой продлить срок приема предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ.

"На данный момент у нас поступило довольно много предложений [по законопроекту], которые требуют рассмотрения. На утро сегодняшнего дня было 170 предложений от членов рабочей группы и 130 поступило от граждан и разных организаций. Сюда мы еще не относим поправки, которые в Госдуму уже поступили. Мы поменяли алгоритм рабочей группы, разделились на подгруппы тематические, чтобы сделать это рассмотрение более серьезным, но для этого нужно время", - сказала Хабриева.

Она напомнила, что просьба продлить срок приема поправок к законопроекту является согласованным решением сопредседателей рабочей группы. "У нас сроки [приема поправок] определяются регламентом Госдумы, это их прерогатива. Я не могу здесь прогнозировать. Мы попросим и рассчитываем на разумный ответ Госдумы", - уточнила Хабриева.

Она подчеркнула, что в ряде зарубежных стран "были примеры, когда поправки к конституции и даже сам основной закон принимались за семь или 15 дней". "Но мы считаем, что у нас есть возможность без спешки обсудить предложения. Тем более есть очень интересные предложения, которые касаются преамбулы Конституции", - заключила Хабриева.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение президентского законопроекта может быть перенесено с намеченного ранее 11 февраля на конец февраля-начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
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