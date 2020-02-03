Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно документу, бывший генпрокурор Юрий Чайка остался в Совбезе, но уже в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Из состава Совета безопасности тем же указом выведены бывший глава Минюста Александр Коновалов и экс-полпред в СКФО Александр Матовников.

Совет безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим, в частности, подготовку решений главы государства в вопросах стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.