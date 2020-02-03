{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова назвала слова политиков Эстонии о Тартуском договоре юридически ничтожными

Официальный представитель МИД считает, что заявления о том, что договор продолжает действовать, нужны для поддержания "интересов части политической элиты Эстонии, которая стимулируется извне", сохранять напряженность в отношениях Москвы и Таллина

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Высказывания ряда эстонских политиков о том, что Тартуский мирный договор продолжает свое действие, ничтожны с юридической точки зрения. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы неоднократно подчеркивали, что он [договор] отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН. Поэтому с юридической точки зрения все эти рассуждения [эстонской стороны о продолжении действия документа] абсолютно ничтожны", - сказала она.

По мнению дипломата, подобные заявления делаются для поддержания "сиюминутных интересов части политической элиты Эстонии, которая стимулируется извне", сохранять напряженность в отношениях Москвы и Таллина.

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией и заявила, что Тартуский мирный договор действует и он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

Теги
ЭстонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр представит результаты работы прошлого кабмина за 2019 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС