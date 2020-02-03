Захарова назвала слова политиков Эстонии о Тартуском договоре юридически ничтожными

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Высказывания ряда эстонских политиков о том, что Тартуский мирный договор продолжает свое действие, ничтожны с юридической точки зрения. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы неоднократно подчеркивали, что он [договор] отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН. Поэтому с юридической точки зрения все эти рассуждения [эстонской стороны о продолжении действия документа] абсолютно ничтожны", - сказала она.

По мнению дипломата, подобные заявления делаются для поддержания "сиюминутных интересов части политической элиты Эстонии, которая стимулируется извне", сохранять напряженность в отношениях Москвы и Таллина.

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией и заявила, что Тартуский мирный договор действует и он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.