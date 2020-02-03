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Газзаева рекомендовали на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов уточнил, что вопрос об утверждении Валерия Газзаева руководителем комитета рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 4 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подтвердил выдвижение депутата-справоросса Валерия Газзаева на пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

Ранее в понедельник об этом решении сообщил ТАСС источник в Госдуме.

"Да, решение принято. Совет Думы поддержал [кандидатуру Газзаева]", - заявил Миронов журналистам по итогам заседания Совета нижней палаты парламента. Он уточнил, что вопрос об утверждении Газзаева руководителем комитета будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 4 февраля.

Пост председателя комитета оказался вакантным в связи с назначением занимавшего его справоросса Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Как пояснил ТАСС источник в Госдуме, пост главы данного комитета в рамках пакетного соглашения должен остаться за "Справедливой Россией", но кандидатура на этот пост не должна вызывать возражений у других фракций.

Газзаев - бывший тренер сборной России по футболу, в настоящее время занимает должность зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияГаззаев, Валерий Георгиевич
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