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Кризис в Сирии
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Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба

Стороны подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в идлибской зоне деэскалации, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, прежде всего достигнутых по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи".

Как добавили в министерстве, "в этом контексте подчеркнута важность скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов, немедленное прекращение всяческих провокаций в отношении мирных граждан и Вооруженных сил Сирии". "Обсуждены дальнейшие практические шаги стран - гарантов астанинского процесса в целях нормализации обстановки на земле и содействия усилиям конституционного комитета, - продолжили в МИД РФ. - Министры вновь отметили безальтернативность всеобъемлющего разрешения сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами".

Телефонный разговор состоялся по инициативе Чавушоглу на фоне напряженности в Сирии. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел армией Сирии турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого, по данным телеканала NTV, погибли шесть военнослужащих и еще девять получили ранения. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Российско-турецкий меморандум по Идлибу от 17 сентября 2018 года предусматривает размежевание отрядов террористов и умеренной оппозиции в этой провинции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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