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Лавров и посол Казахстана подтвердили настрой на укрепление отношений Москвы и Нур-Султана

Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с послом Казахстана в Москве Ермеком Кошербаевым развитие отношений двух стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества".

Ранее Кошербаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Руденко.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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