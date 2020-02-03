Лавров и посол Казахстана подтвердили настрой на укрепление отношений Москвы и Нур-Султана

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с послом Казахстана в Москве Ермеком Кошербаевым развитие отношений двух стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества".

Ранее Кошербаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Руденко.