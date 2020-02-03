В МИД РФ сообщили о подготовке плана сотрудничества России и стран АСЕАН после 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсекретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой договорились сформировать план действий по развитию сотрудничества между Россией и АСЕАН после 2020 года, а также рассмотрели шаги по укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам переговоров сторон.

"Достигнута договоренность о подготовке Комплексного плана действий по развитию сотрудничества Россия - АСЕАН на период после 2020 года, - информировали в дипведомстве. - Рассмотрены конкретные шаги по укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей с акцентом на кооперацию в сферах высоких технологий и инноваций, энергетики, финансов, чрезвычайного реагирования и культуры, расширение контактов по линии деловых и экспертных кругов".

"Затрагивались практические аспекты выстраивания взаимодействия между АСЕАН, Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в контексте формирования Большого евразийского партнерства и обмена опытом региональной интеграции. В частности, шла речь об активизации контактов Секретариата АСЕАН с Евразийской экономической комиссией и Секретариатом ШОС", - отметили в министерстве.

В МИД РФ акцентировали внимание на важности расширения внешнеполитической координации на ключевых многосторонних площадках и в области обеспечения международной информационной безопасности.

Как указали в дипведомстве, стороны обсудили международную тематику, где особое внимание было уделено перспективам создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе сбалансированной системы межгосударственных отношений, способной обеспечить надежную безопасность и устойчивое развитие входящих в него государств. "Рассматривались также актуальные региональные проблемы", - подчеркнули в МИД РФ.