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Кризис в Сирии

Посол РФ: если бы не Россия и Иран, то в Сирии победили бы террористы

Общим вызовом для Тегерана и Москвы является борьба с терроризмом, считает Леван Джагарян

ТЕГЕРАН, 4 февраля. /ТАСС/. Террористы к настоящему времени могли уже одержать верх в Сирии, если бы в ситуацию не вмешались Россия и Иран. Об этом в понедельник в беседе с журналистами заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Если бы не Россия и Иран, то в Сирии, скорее всего, победили бы террористы, - сказал он. - Благодаря нашим усилиям законное правительство [президента] Башара Асада находится у власти. Даже наши недруги нехотя вынуждены это признавать".

По словам дипломата, "отношения Тегерана и Москвы развиваются по восходящей последние несколько лет". "Это обусловлено тем, что по многим проблемам наши позиции либо близки, либо совпадают. Одним из направлений сотрудничества, которое показало свою эффективность, стала Сирия", - отметил он.

Посол добавил, что "общим вызовом для Ирана и России является борьба с терроризмом". "Есть схожие цели и задачи по другим региональным проблемам. Кроме того, обе наши страны находятся под западными санкциями. Это объективно сближает нас", - сказал он.

В последние годы РФ и Иран активизировали сотрудничество по ряду направлений. Так, Москва и Тегеран наряду с Анкарой являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Кроме того, российские власти последовательно поддерживают сохранение иранской ядерной сделки и осуждают односторонний выход США из соглашения.

Теги
ИранСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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