Посол в Тегеране: вопрос о полной отмене виз между Ираном и РФ в повестку пока не включен

ТЕГЕРАН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана и России ведут переговоры о введении безвизового режима для туристических групп, но вопрос о полной отмене виз пока не рассматривается. Об этом в понедельник в беседе с журналистами заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Есть визовый режим на общем направлении, есть визовый режим для туристических групп от пяти до 50 человек, - сказал он. - Что касается отмены виз не для туристов, а в общем - пока об этом говорить рано. Этот вопрос на повестке дня не стоит".

Дипломат добавил, что Москва и Тегеран ведут переговоры об отмене визового режима в туристической сфере, "однако некоторые моменты остаются несогласованными между профильными ведомствами двух стран".

В последние годы РФ и Иран активизировали сотрудничество по ряду направлений. Так, Москва и Тегеран наряду с Анкарой являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Кроме того, российские власти последовательно поддерживают сохранение иранской ядерной сделки и осуждают односторонний выход США из соглашения.