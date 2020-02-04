Врио главы Чувашии назначил и.о. министров культуры, природных ресурсов и труда

ТАСС, 4 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев назначил исполняющих обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела, а также министров природных ресурсов и экологии, труда и социальной защиты республики. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале органов власти Чувашии во вторник.

Накануне, 3 февраля, Николаев освободил от должностей трех исполняющих обязанности министров - и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева, и.о. природных ресурсов и экологии Ивана Исаева, и.о. министра труда и социальной защиты республики Сергея Димитриева.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра труда и социальной защиты Чувашской Республики на Колесникова Александра Павловича, заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики. <…> Возложить временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на Косулина Николая Николаевича, заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. <…> Возложить временное исполнение обязанностей министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на Чернову Елену Геннадьевну, заместителя министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики", - отмечается в текстах документов.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. Все министры с этого дня работают в статусе исполняющих обязанности.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.