Путин ввел должности в секретариате зампреда Совбеза

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении должностей в секретариате зампреда Совета безопасности РФ. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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В частности, вводятся должности руководителя секретариата зампреда Совебеза РФ и заместителя руководителя секретариата. Кроме того, у заместителя председателя Совбеза появится помощник. Указом установлены зарплаты для новых должностей.

16 января президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.