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Заксобрание Севастополя приняло закон о координатном описании границ с Крымом

Документ также должен ратифицировать Госсовет Крыма и подписать глава Крыма Сергей Аксенов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон об описании границ с Республикой Крым, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснил, представляя законопроект, и. о. директора городского департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, документ утверждает соглашение об описании границ, подписанное главами Крыма и Севастополя в январе.

"Мы фактически установили координатное описание, не отходя от существующих границ, которые были установлены в советский период, ни на километр. В некоторых случаях мы шли по заборам, учитывали местоположение конкретных домов, которые имеют договор с конкретными ресурсоснабжающими организациями. Учитывали естественные границы, например горные гряды, существующие межевые знаки. Фактически было уточнение границ, изменения границ не происходило", - рассказал присутствующий на сессии парламента замгубернатора Денис Солодовников.

Законопроект был принят депутатами. "Я считаю, что за полгода своей работы (текущий созыв парламента избран в сентябре 2019 года) мы принимаем одно из главных решений - закон о ратификации границ, который позволит решить ряд важных для Севастополя вопросов", - сказал вице-спикер заксобрания (КПРФ) Василий Пархоменко, уточнив, что документ необходим для доработки генерального плана города, строительства новых инженерных коммуникаций, новых объектов.

Документ также должен ратифицировать Госсовет Крыма и подписать глава Крыма Сергей Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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